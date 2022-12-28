據觀察者網報導，為動態瞭解疫情發展態勢，河南、安徽、海南、四川、江蘇淮安等地近日開啟了第二輪居民新冠感染情況調查。25日，北京協和醫學院也開啟了全國第二輪新冠感染情況調查。

據微信公眾號「淮安疾控」27日消息，當前，新冠疫情防控進入了新階段。為動態瞭解該市居民的感染情況，分析疫情發展的態勢和特點，更好地為公眾健康服務，市疾控中心於12月27日10時至30日10時進行新冠病毒感染情況調查。

微信公眾號「海南疾控」12月26日發佈消息稱，為更精準的瞭解目前海南新冠疫情的感染情況，海南省疾控中心現在開展第二輪全省範圍問卷調查，「無論您上次是否參與問卷調查，都請您抽出寶貴的2分鐘時間，完成本次問卷調查，您的參與和支持將為我們提供寶貴的信息」。

海南第一輪調查結果於12月22日發佈。結果顯示，截至12月20日21時，共有18905人填寫了問卷。其中，有1051人自述在12月12日-18日感染新冠（佔調查人數的5.6％），其中自述核酸檢測陽性的498人，抗原檢測陽性的346人，207人有明顯症狀但未實施檢測（其中128人家庭成員中有新冠病例）。12日-18日，海南省新冠每日感染數圖，總體趨勢顯示日感染人數日遞增明顯，最常見的症狀是發熱（86％），其次是肌肉酸痛（73％）和咳嗽（70％）等。

安徽疾控中心也於26日發佈消息稱，為動態瞭解安徽省居民感染情況，分析疫情發展態勢，為該省疫情防控和醫療救治決策提供科學依據，從而更好地為公眾健康服務，在上周（20日）開展的第一輪調查基礎上，安徽疾控於本週開展第二輪網路調查。

消息指出，本調查不涉及任何個人實名信息，可放心參加，如實填寫；調查每周開展一輪，無論是否參加過第一輪調查，均可以參與本輪調查。

據微信公眾號「河南疾控」25日消息，此前，河南省疾控中心開展了一次新冠疫情問卷調查，為更精準的瞭解目前河南省新冠疫情的感染情況，河南省疾控中心現在開展第二次全省範圍問卷調查，無論上次是否參與問卷調查，都請抽出寶貴的幾分鐘時間，完成本次問卷調查，您的參與和支持將為我們提供寶貴的信息。

四川疾控中心於24日開啟第二次新冠感染情況問卷調查。

據「@微博小秘書」12月25日消息，受大陸國家疾病預防控制局委託，北京協和醫學院開展的全國新冠感染情況問卷調查第一輪調查已於12月21日完成，約47萬人參與調查，相關結果正在統計分析中，將為國家防控決策提供重要參考。第二輪調查於12月25日18時至12月27日24時展開，為提高調查的代表性，無論受訪者目前是否感染新冠、以及是否已經參與過第一輪調查，都歡迎參與本輪調查。

此外，北京疾控中心27日發佈消息稱，隨著疫情形勢不斷變化，防控政策持續優化，新冠疫情防控進入新階段，為瞭解北京市居民感染情況，進一步分析疫情發展態勢和特點，為北京市疫情防控決策提供科學依據，為公眾提供更好地健康服務和生活保障，北京市疾病預防控制中心誠邀民眾參加「北京市居民新冠病毒感染情況調查」。消息指出，調查為匿名調查，不會透露個人隱私，此問卷長期有效。