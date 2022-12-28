苗栗縣政府28日指出，縣府再籌編1300萬元經費，明年持續辦理騎乘補貼優惠措，民眾騎乘YouBike前半小時免費，同時繼續免費為民眾投保公共自行車傷害險及第三人責任險投保，讓民眾安心騎乘。

縣政府從2018年起引進YouBike公共自行車，為了鼓勵民眾多加利用，提供前30分鐘免費騎乘優惠，4年多來累計騎乘次數突破380萬元，並累計減碳量約達2364公噸，換算相當於6座大安森林公園1年碳吸附量。

縣府工務處指出，YouBike最早在苗栗市、頭份市及竹南鎮開通營運，今年1月苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉完成站點擴充，6月則在苗栗市、頭份市及竹南鎮完成站點加密，目前全縣共有67站租賃站、1850輛車提供服務。

YouBike以重要交通樞紐，串聯市區主要行政機關、學校及公園等地點，方便民眾通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒及運動等需求，開通以來截至今年11月底止，累計騎乘次數已突破380萬人次，減碳量約達2364公噸。

工務處表示，為鼓勵民眾多利用公共自行車取代私有交通工具，達節能減碳，自啟用後即實施前30分鐘免費騎乘補貼措施，有鑑於海線站點在今年1月陸續啟用，為能持續培養民眾騎乘習慣，新上任的縣長鍾東錦責成再籌編1300萬元經費，明年2023年持續辦理前30分鐘免費騎乘補貼優惠措施暨公共自行車傷害險及第三人責任險投保，讓更多使用者受惠，歡迎鄉親多加使用，共同為減少碳排放量而努力。

溫馨叮嚀鄉親在本縣使用持卡人本人之會員卡片(悠遊卡或一卡通並完成實名資料登錄)租借YouBike即享有傷害險之保障，另租借本縣公共自行車即享有第三人責任險之保障。