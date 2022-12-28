接連兩波寒流來襲，不少家庭會準備電暖器幫助禦寒，一名網友分享，她把電暖器插頭拔起來後，赫然發現插座「燒黑一個洞」，嚇得不敢再用了。網友一見照片，直指問題所在，「再這樣燒下去，遲早失火」。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，媽媽日前拿了一台電暖器回家用，有一天她摸插頭，覺得軟軟的不太對勁，猜想可能過熱造成，沒有特別理會。隔天欲拔插頭卻整個卡住，花了10分鐘才把插頭拔出，結果嚇一大跳。

只見電暖器的插頭出現燒焦痕跡，延長線也燒出一個黑洞，「還好我昨天覺得怪怪的就先關機了，再吹下去真的會發生火災吧」。原PO強調，後來她即使再冷也不開電暖器，免得睡著忘記關就糟了。

網友們立即點出關鍵是延長線，「像電暖器這種高功率的電器，怎麼可以插延長線，一定是用插座啊」、「插延長線是找死吧！遲早失火」、「我之前吹風機插頭也是這樣，從此不插延長線，太恐怖」、「功率大的一定要用插座，延長線買再好都容易電線走火」。