目前國際離岸風電產業發展四大趨勢，台灣離岸風電開發商業緊跟國際技術發展趨勢，積極打造下世代離岸風電技術。而SEMI風能產業委員會周三針對台灣離岸風電四大建置重點提出解析說明。

SEMI風能產業委員會周三針對台灣離岸風電四大建置重點提出解析說明，一、目前台灣離岸風場係由開發商籌資建置，除過去示範風場及遴選風場為台電躉購外，競價風場的獲利立基為與企業用戶之購售電合約；二、有鑒於此，離岸風場建置的目標為保證25年以上的生命周期營運無虞、持續發電予購電用戶。為此，品質與交期為風場建置最大考量重點；三、有鑑於台灣海峽水流較急、海床深度較大之特性，施工難度相較其他區域而言較高。此外，為提升發電效率、同時降低近岸開發對於動物棲息地及環境的影響，台灣離岸風場開發，多以遠岸風場為主、搭配大型風機。透過提升單一風機發電容量，減少整體風機安裝支數，藉此降低風場建置對於海洋生命的影響；四、離岸風電產業在台灣的建置過程中，更肩負建置本土產業鏈及培育本土人才之責，對於離岸風電的建置係以產業整體發展效益為考量。

目前國際離岸風電產業發展四大趨勢，包括：一、各國加速離岸風電建置；二、積極發展風機大型化、浮動式風場等前沿技術；三、透過創新能源技術以加速擴大再生能源應用與產業減碳；四、以產業永續發展為目標，加速整體供應鏈淨零轉型。台灣離岸風電開發商業緊跟國際技術發展趨勢，積極打造下世代離岸風電技術。

SEMI風能產業委員會指出，大規模的離岸風電建置，在達成能源轉型的路徑上占有不可或缺的角色。新的全球低碳經濟強調生產製造過程的減碳重要性，對於以進出口貿易為主的經濟體影響甚大，台灣擁有豐富天然風力資源，透過大規模離岸風場的建置，將有助台灣能源轉型，提升相關產業之全球競爭力。在邁向2050淨零的道路上，離岸風電產業亦積極透過訂定永續方針、致力於整體供應鏈脫碳化、增加生物多樣性計畫與大自然共榮共存，以達成氣候及永續目標，並兼顧低碳經濟發展、能源轉型以及綠能建置之健全發展。