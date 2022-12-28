資深藝人譚艾珍女兒星歐陽靖2020年和日籍攝影師小菅亮輔（RK）結婚，因疫情影響，歐陽靖後來回台待產，因此跟RK婚變，本月中在戶政事務所簽字離婚。今(28日)歐陽靖發文，坦言離婚後有許多人關心的都是最現實的問題，即是她從前夫那裡分到多少錢？她正面回應：「我是淨身出戶」，只因不想跟孩子的爸藕斷絲連，並透露RK過去還有過一段婚姻。

歐陽靖日前發文分享在簽字離婚前，RK仍盡力想挽回，但她表示自己現在想要的就是自由和快樂，而這點是前夫無法給的，兩人才簽字結束2年婚姻關係。今稍早，歐陽靖發文，表示恢復單身後收到不少媒體邀約她上節目，原本以為想談異國戀好聚好散的經驗，但媒體似乎對贍養費和財產分配比較有興趣。

歐陽靖表示，自己的金錢觀都是被母親譚艾珍所影響，小時候家裡超窮，住過鐵皮屋還被查封，她因此高中肄業就出社會工作，如今在台南的生活很省錢，房貸比房租便宜，天天吃小吃、騎電動自行車，也懶得買衣服，當媽媽後價值觀有轉變，「以前是一人吃飯一人飽，比起節儉儲蓄，我更追求恣意享受當下的價值觀」。

決定離婚後，RK曾提議支付所有贍養費，但歐陽靖不想跟前夫拿錢，也不想因此跟前夫還需要聯繫，因此選擇淨身出戶，「因為這樣的決定被無數人罵我笨，笨就笨吧…不笨怎麼會生小孩當媽媽？」，並透露前夫先前還有一段婚姻，還有個孩子要養，當年要生小孩是歐陽靖的決定，因此她才覺得應該由自己全面承擔，見此，網友回：「媽媽的身教給妳正面能量，成為母親的妳，也會是孩子的最佳典範」、「每次覺得心情很沮喪時總是會被妳的文療癒，謝謝妳」、「能夠靠自己的力量過生活，妳是最棒的」。