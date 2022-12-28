新生代男星張豐豪4年前以《翻牆的記憶》出道，一出道就入圍金鐘獎新進演員獎，近日他在BL熱門夯劇《我的牙想你》中與周予天合作演出，甜蜜灑糖的BL劇碼閃瞎眾腐女，日前他接愛本報邀請進棚拍攝時尚專題，以一身文青愛牌agnes b.化身氣質美男小王子。

張豐豪在BL劇《我的牙想你》中勇敢追愛、霸氣無悔，讓人留下深刻印象，穿SPORT b.塗鴉帽T，展現充滿青春活力的時尚品味。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時）

張豐豪剛踏入演藝圈時還在念高中，曾赴韓成為男團一級秘密 （後改名為TST）的成員之一，雖受到同學的關注，但並未感到自己很特別，異性緣也沒特別好，「女同學還會把我當工具人，要我幫忙拿到韓國EXO的簽名！」

張豐豪的畢業製作短片入圍多倫多國際短片影展，展現他在編劇與執導上的才華，穿agnes b.男裝詮釋文青時尚。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時）

大學時張豐豪就讀台灣藝術大學電影學系，演員的實務經驗讓他更快進入狀況，對幕後的導演編劇工作能迅速掌握，加上有演藝圈的人脈與支持，讓他如魚得水，就學期間執導兩部短片作品，大三執導的《永日》，請來吳念軒和簡劭峰情義相挺無酬演出，兩位男神為了這支短片熬夜熬了三天才完成，讓他十分感激。

SPORT b. Dino刺繡T恤，2580元。（agnes b.提供）

SPORT b.緹花紡織Dino連帽衣，5980元。（agnes b.提供）

SPORT b. Pixel Dino鑰匙圈，1980元。（agnes b.提供）

SPORT b.功能購物袋，5280元。（agnes b.提供）

另一齣畢業作品《紫羅蘭》則邀請到演技派女星吳奕蓉擔綱演出，老闆何潤東還大方出借30萬元協助拍攝，這支探討家庭主婦中年危機的故事，以超現實的手法呈現，這支片長僅幾十分鐘的短片今年11月獲選登上多倫多國際短片影展，無疑是對張豐豪在編劇與執導才華上的肯定。

張豐豪在《我的牙想你》中一掃昔日清純男孩形象，勇氣追愛、霸氣無悔，讓人印象深刻，不過他坦承現實中的他其實行動力很弱，對愛很猶豫、想很多，很怕主動出擊，因此拍完這齣戲後，多少也激勵了自己。這回張豐豪進棚拍攝agnes b.時尚專題，身穿SPORT b.帽T搭卡其褲，細節融入塗鴉、星星等街頭藝術元素，展現時尚魅力。