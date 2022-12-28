教育部今天在「大專校院校務資訊公開平台」公布全國152所大學110學年的財務狀況，明志科大可用資金高達81.75億元居全國之冠，第二名是台大的74.53億元；另有高苑科大、明道大學、環球科大、中州科大及台灣神學研究學院等5所私校的可用資金為負數。

根據教育部公布的資料，公立大專校院110學年可用資金均為正數，前三高分別是台大74.53億元、高雄科大50.32億元及台中科大36.16億元；至於私立大專校院可用資金最高的前三名則是明志科大81.75億元、長庚大學60.57億元、亞東科大59.45億元。若不分公私立，可用資金前三高分別是明志科大、台大及長庚大學。

不過也有5所私立大專校院110學年的可用資金為負數，分別是高苑科大-5982.8萬元、明道大學-7119.4萬元、環球科大-862.1萬元、中州科大-2477.4萬元及台灣神學研究院的-210.7萬元。其中，高苑科大、明道大學、環球科大及中州科大等4校因為財務狀況不佳，近日已被教育部列為專案輔導學校。

教育部表示，「可用資金」表達學校這一學年度內可變現的現金，是否足以支應年內到期的債務，但並非判斷辦學績效唯一依據。這項指標宜長期觀察，學校可能因撥款進行校舍工程等情況，使年度債務呈現負數。可用資金呈現負數是一個警訊，提醒董事會要多挹注一些資金，讓學校財務運作更為充裕。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果說，大學感受到少子化衝擊是從111學年開始，教育部今天公布的是各大專校院110學年的可用資金，可能還難以呈現各校目前的真正狀況。他認為明年再來看111學年各校的財務狀況，更能觀察出到底哪些學校可以存活下來。