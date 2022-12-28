新北市消防局針對31日在淡水、八里施放煙火的活動，連日展開消防演練、煙火查核的工作。(黃敬文翻攝)

為迎接 2023 年的到來，新北市31日晚間將在淡水、八里兩岸施放長達13分14秒的煙火活動，預計將吸引約2萬人到場同樂，為了讓民眾開心、平安的看煙火，新北市消防局連日在淡八地區展開消防演練，確保緊急應變能力，讓活動進行萬無一失。

新北市31日晚間8時23分將在「淡江大橋」、「淡水觀海長堤」及「八里水上運動中心」3地施放長達13分14秒煙火活動，並搭配市集及表演活動帶動淡八地區觀光人潮。

為保障民眾安心觀賞煙火的環境及提升業者的災害應變能力，新北市消防局第三救災救護大隊在21日上午3時在漁人碼頭及淡江大橋等煙火施放點進行火災搶救演練，並在26日下午聯合監警單位進行本次煙火數量、種類、名稱、臨時通行證及危險物品載運人員資格進行查核，而後29日當天還會有另一批煙火運抵，屆時會再進行查核。

另外針對煙火施放活動，除了事前火災搶救演練、專業爆竹煙火廠商檢核及爆竹清點外，為避免發生大型群聚活動意外事故，特規劃於淡水區及八里區活動現場執行陸上及水上警戒，根據煙火施放處及人潮聚集處等風險較高區域進行安全警戒。

新北消防局長黃德清表示，希望透過活動前的會勘演練加強民眾跨年觀賞煙火的安全，並增進業者災害應變及自衛消防編組的應變能力， 在災害發生時可以冷靜地引導民眾逃生疏散，將災害損失程度減至最低。