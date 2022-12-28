蔡詩芸造型被網友說像比莉姐。（三立、MTV提供）

迪拉胖。（三立、MTV提供）

陳星翰。（三立、MTV提供）

三立、MTV嘻哈選秀節目《大嘻哈時代2》來勢洶洶，3位評審蔡詩芸、迪拉胖、陳星翰及主持群特別拍攝3支又潮又逗趣的宣傳影片，網路反應熱烈，「很明顯整個節目質感變高檔」、「陳星翰認真起來只有帥」、「賀瓏跑去做大嘻哈？太酷了吧！」，更加期待明年1月7日的正式播出。

第1支影片，是阿達、美麗本人、賀瓏、嗩吶想拜師成為嘻哈天團，率先拜訪蔡詩芸，讓定位不明的他們可以找出自己的Style！蔡詩芸一句幽默的「你哪位？」非常搞笑；第2支拜訪陳星翰，4人鼓起勇氣把Demo拿給他聽，竟被打槍；第3支則找到迪拉胖，給4人震撼教育，光一句「只有把你們全身奉獻給嘻哈，Hip Hop 才會幫助你」道出嘻哈精神。

蔡詩芸在拍攝的過程中，整體造型彷彿嘻哈女王，頭頂粉紅色的帽子十分前衛，她笑說：「有發現網友說自己的造型像比莉姐。」她說自己私下偏愛丹寧、帥氣的造型，不會像影片中穿戴粉紅色配件或衣服，「畢竟是媽媽了，有時去寶寶相關的場所，戴這麼鮮豔的帽子好像不太適合」。

她也提到拍攝當天天氣很熱，她戴帽子狂流汗，而且在車上拍攝，四個大男生擠在後座真是辛苦他們了，她覺得影片很有趣，很驚訝大家在影片中能秒速報上自己的一連串這麼長的個人名號，真是太厲害了。

談及第一次接下評審工作，錄影至今面對近百位饒舌歌手，蔡詩芸強調每一集都會有讓自己印象深刻的選手，像是旋律型的選手；而曾參加第一季的選手小卡比再次回歸比賽，她覺得進步很多；獲得海選保證入棚的女生Forty也讓自己印象很深刻，其他還有台語饒舌的歐吉虎、五木等。隨著錄影次數增加，每一集都要淘汰大批參賽者，蔡詩芸表示讓她十分捨不得，每次錄完影心情都很沉重。不過在比賽過程，有看到大家越來越進步，嘻哈作品越來越好，三位評審只能盡力給大家建議，幫助他們成為新一代饒舌巨星，蔡詩芸認為節目結束後一定也會很懷念這段評審時光。