新豐鄉松林國小27日發生疑似學生食物中毒事件，縣府調查當天下午2點開始，松林國小健康中心陸續接獲學生反映身體不適狀況，共計有195名師生出現嘔吐不適就醫，其中有2名老師、193名學生，多數學生28日均恢復正常上學，另有30名學生在家休息。

松林國小27日午餐供應菜色為，糙米飯、香酥水針魚、豆皮白菜、荷葉白菜、馬鈴薯味噌湯。衛生局在事發後到松林國小，採集當日午餐9件食材檢體及相關廚工的檢體，並進行廚房環境檢核，檢驗報告預計2週後完成，將待檢驗報告結果出爐方能釐清問題所在。

衛生局同步啟動醫療院所就醫回報，當時有41位學生出現嘔吐不適狀況，到27日晚上11點為共計有195名師生不適而就醫，有1名學生因尿道炎在東元醫院住院，與食物中毒症狀無關。

松林國小指出，校內廚房每日會在供餐完成後清潔，餐盆及湯桶亦使用消毒櫃進行高溫乾熱消毒，事發後即通報教育局、衛生局，同時成立關懷群組，掌握、追蹤學生身體狀況，學生亦能及時反映問題。

校方要求廠商28日午餐，增加提供清淡粥，供需飲食清淡的學生食用，下午亦會完成全校班級、廁所、廚房全面消毒，期盼所有學生能夠盡快恢復健康返校上課。