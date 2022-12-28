台南市近期因議長選舉議員跑票和黑金傳聞，備受各界關注，南檢也已展開調查。對此，民進黨台北市議員王世堅感嘆，台南市是台灣的文化與民主重鎮，民進黨在這與「惡魔」國民黨戰鬥幾十年，結果自己竟也成了惡魔。

台南市議會正副議長選舉日前落幕，但過程中黑金介入傳聞不斷，開票結束後，民進黨立委陳亭妃提醒「檢調該動手了吧？」台南地檢署26日指出，檢方已於選前分他字案展開調查。

政論節目《關鍵時刻》昨（27）日就台南市議長選舉相關議題進行討論，王世堅表示，台南是台灣歷史文化最重鎮，過去許多民主運動人士，如王信男、張燦鍙、陳水扁等人都出身台南，台南對台灣民主化與本土化運動的意義非凡，「可以說，台南就代表了台灣」。

王世堅直言，社會在意的是議會品質，而不是誰當議長，換句話說，不要贏了議長，輸了民心，民進黨在台南與「惡魔」國民黨對戰了幾十年，結果最後自己也變成了惡魔，他希望，這次關於台南的檢討不要再用「團結」當作藉口，因為團結的前提，是要是非分明、黑白清楚，「難道說團結起來去給黑道治理？那不是滑天下之大稽嗎？」