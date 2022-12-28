王鴻薇說，自己的選前之夜是由台北市黨部做主要規畫，目前已知被邀請站台的藍營大咖包含前總統馬英九，以及剛上任的台北市長蔣萬安。（王鴻薇辦公室提供／李奇叡台北傳真）

民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農選前之夜將邀來紙風車劇團表演，而國民黨候選人王鴻薇則說，自己的選前之夜是由台北市黨部做主要規畫，目前已知被邀請站台的藍營大咖包含前總統馬英九，以及剛上任的台北市長蔣萬安。

針對選前之夜一事，吳怡農今表示，明年1月7日會特別找來紙風車劇團表演，不會有造勢大會，一方面想嘗試不一樣的選舉方式，讓大家看到選舉文化更多可能性，也想用溫暖、歡樂的方式跟大家聚在一起，盼選民明年1月8日出門投票。

而先前王鴻薇接受廣播專訪時，就曾透露選前之夜應會辦在中山區榮星花園，她今天受訪時則說，自己的選前之夜都是由台北市黨部做主要規畫，據她所了解，應該包含馬英九、蔣萬安都在市黨部的邀請之列。

另外，有民調顯示第3選區藍大於綠，王鴻薇支持度領先，對此王鴻薇強調，她會參考民調，而現在「放西瓜也會贏」的時代早就過去了，不管任何的選區都沒有一定的藍綠結構比，很多選民是選人不選黨，所以她唯一要做的事情，就是用服務和問政爭取民眾認同，「不要再迷信什麼藍大於綠、綠大於藍的框架」。