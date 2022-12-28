萬眾期盼的2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》即將到來，高市府28日宣布，由於跨年人潮多，輕軌無法負荷大量輸運人潮，輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」31日傍晚5時後不上、下客，但捷運將於跨年夜加密至3分鐘1班次，並延長到元旦凌晨2時收班。

高市府指出，輕軌1個班次輸運量為250人，經過幾次大型活動經驗，輕軌對於流動式人潮如2022台灣燈會、2022台灣文博會、台灣設計展等，可肩負活動輸運，但對於跨年散場的瞬間大量人潮，則會讓民眾排隊久候。為加強跨年散場輸運，也避免癱瘓輕軌原本服務民眾的生活用途，輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」31日傍晚5時後不上、下客。

跨年當天亞灣區周邊區域復興四路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東的區域，自2022年12月31日下午3時至2023年1月1日凌晨1時30分，實施3階段交通管制，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

高市府表示，建議民眾出發前先選擇要去「未來式」還是「進行式」舞台，欲前往「未來式舞台」，可停「新光臨時機車停車場」，由成功路進出，或停「五號船渠南側園道臨時機車停車場」，由中山路進、中華路出；預計前往「進行式舞台」的觀眾，可停「光華路兩側臨時機車停車場」、「新凱旋路兩側臨時機車停車場」及「舊凱旋路兩側臨時機車停車場」，從中山路進出。

高市府補充，為了服務民眾，交通局特別加開「橘線文化中心站－跨年活動會場」免費接駁車，進場服務時間為跨年夜晚間10時至11時，散場服務時間則為當日深夜11時30分至元旦凌晨1時，上下車地點位於時代南二路及捷運文化中心站，歡迎民眾多加利用。

此外，行經會場的市公車延長營運至元旦凌晨1時，包括旗津幹線（紅9）、三多幹線（70）、林園幹線（紅3）路線。台鐵則加開北上5班次列車及南下3班次列車服務外縣市民眾，相關跨年交通管制及疏運措施，將視人潮狀況彈性調整，並依現場執行措施為主。