女生每個月都有幾天「大姨媽」來，一名女網友表示平時與男友一起洗鴛鴦浴，但日前卻因為生理期來被對方拒絕，嫌經血很噁心，她聽了心碎，認為男友很不尊重她，因此上網討拍，然而多數網友卻力挺男方，「不是每個人都能接受別人的血」。

原PO在Dcard指出，與男友有洗鴛鴦浴的習慣，但日前到對方家中她詢問要不要一起洗澡時，男友卻不願意，要求分開或背對著洗，一臉嫌惡說「我真的沒辦法接受經血，真的不行，我覺得很噁心」，她聽了很錯愕、難過，覺得不被尊重，但男友一臉委屈，讓原PO更生氣「現在是誰不尊重誰，還鬧脾氣欸」。

原PO表示，可以尊重男友不喜歡經血，平時也會避免讓經血不小心露出來或沾到，但找他洗鴛鴦浴被嫌噁心，她不能接受，「都幾歲的人了，怎麼還會不能理解經血？請問是我脾氣太差，還是他講話很白目」。

其他網友看到後，多數都支持男方，「沒看到血就直接吐或暈倒很客氣了，只是覺得噁心還好啦」、「不一起洗又如何？男友表達了不適，不是每個人都能接受別人的血」，連女生也不能接受月經來一起洗澡，「我也會覺得碰到別人的血有點怪怪的」、「那就分開洗啊，我是女生我自己也不喜歡經血的味道」、「要是我閨蜜月經來逼我跟她洗澡，我也會覺得超噁心」，認為男生錯在講話太直，傷了女生的心。