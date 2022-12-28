劉書宏與潘慧如組「白楊CP」自曝招架不住。（中視提供）

劉書宏原以為跟楊雅筑會有感情線。（中視提供）

中視、中天《台灣X檔案》播出進入尾聲，在最後一個單元，潘慧如飾演的楊曼婷回國，與「白隊長」劉書宏大談姊弟戀，這條感情線，連劉書宏自己都有些意外，「當初我認真以為白正浩後面會跟趙小紅走感情線」。

劉書宏飾演的特搜隊隊長一角，都忙於辦案，幾乎沒有什麼感情戲，為了滿足粉絲敲碗，在最後幾集，編劇讓劉書宏與潘慧如這對「白楊CP」浪漫灑糖，不僅一同下廚做菜、甜蜜互餵，還有直球告白的吻戲，「我看到劇本也嚇一跳，直球對決、告白親額頭樣樣來，有點招架不住」，為了呈現CP感，劉書宏在拍攝現場會與潘慧如相互討論，所以拍起來更為自然。

《台灣X檔案》一共有8個單元，每個單元劉書宏都很難忘，而每一集更都有不同的心境跟想法，如今要迎來大結局，他格外不捨，而今年對他來說，最具意義的一件事就是參與《台灣X檔案》的演出，而這也是他在演藝圈第一部當男主的八點檔。「白隊長」一角讓劉書宏演的非常過癮，但他接下來最想挑戰的竟是大反派，「而且是很壞的那種」。

新的一年，劉書宏也預告會在YouTube開立頻道，跟大家分享自己的生活圈。至於跨年假期，他打算跟許久不見的朋友聚一聚，另外也會想約一波特搜隊成員，「太久沒看到隊員有點不習慣。」 整部戲進入倒數階段，劇情也揭開「農夫」、「發哥」、「臥底」等謎團，讓網友直呼精彩，紛紛留言「一小時完全看不夠」、「好劇帶給社會正能量」、「一起實現正義」等，越到最後劇情越有爆炸性發展的《台灣X檔案》週一至週五晚間8點在中視、中天娛樂台播出。