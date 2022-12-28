溫州銀行前行長吳華受賄12億元一審判死緩、終身監禁。（澎湃新聞）

「溫州市中級人民法院」微信公眾號消息，浙江省溫州市中級人民法院28日對溫州銀行前行長吳華等4人受賄、挪用公款、違法發放貸款、違規出具金融票證、非國家工作人員受賄案進行一審公開宣判，被告吳華數罪並罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

對被告周良增、林深、何江豐分別判處有期徒刑十六年至八年不等刑罰。追繳涉案贓款贓物及被告吳華等4人的違法所得及其收益、孳息，不足部分繼續追繳，均予以沒收，上繳國庫。

判決指出，被告吳華以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；以挪用公款罪判處有期徒刑十二年；以違法發放貸款罪判處有期徒刑十年，並處罰金人民幣20萬元；以違規出具金融票證罪判處有期徒刑七年；數罪並罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

經審理：2013年至2019年，被告吳華利用擔任溫州銀行行長的職務便利，為有關單位和個人在授信審批、貸款發放、出具履約保函、企業融資等事項上謀取利益，先後多次夥同他人或單獨非法收受財物，共計價值人民幣2.7544億餘元（人民幣，下同，約合新台幣12億元）；2013年至2015年，吳華利用職務上的便利，夥同他人挪用本單位資金5.08億元歸個人使用或出借給他人，進行營利活動；2011年至2018年，吳華違反國家規定發放貸款5.01億元，造成溫州銀行帳面損失3026.0542萬元；2015年至2017年，吳華違反擔保業務管理規定，未經貸審會和董事會審批，夥同他人出具其他保函3億元。

溫州市中級人民法院認為，被告吳華的行為構成受賄罪、挪用公款罪、違法發放貸款罪、違規出具金融票證罪，應予以數罪並罰。吳華受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法予以嚴懲。綜合考慮全案犯罪事實、情節及對社會的危害程度，法庭遂作出上述判決。