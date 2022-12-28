新北市農業局今（28）日舉辦「績優農漁會及農漁民表揚典禮」，邀請轄內30家績優農漁會及優秀農漁友參與，新北市長侯友宜也到場致意，多位農漁會理事長上台致辭時都力拱侯參選總統，其中新北市農會理事長林讚枝更說，市長贏45萬票確實不簡單，任內大力促銷農漁產品，他向台下眾多農會幹部喊話「讓我們的市長做我們的總統」，希望大家大力支持，台下也拍手一片叫好。

新北市府每年度都會舉行農漁會表揚典禮，藉此讓轄內各農會幹部聚餐，分享農漁產產銷經驗，今由林讚枝等農漁會代表發言，林讚枝上台後就先恭喜侯友宜高票連任，也謝謝侯、市府對農會的關心照顧，侯友宜每逢產品促銷、生產期都會主持記者會，幫忙打廣告，幫助產品促銷，增加農漁民收入。

林讚枝話鋒一轉立即拱侯參選總統，他向台下喊話，希望大家支持「讓我們的市長做我們的總統」，台下聽聞後也立即鼓掌，也有人喊聲說「好」。

另外，萬里區漁會理事長林榮欽接著上台致詞也提及，侯友宜無論是都市或萬里等鄉下行程都相當關心，幾乎都會到場支持，因此他都跟漁會會員提到，無論如何都要支持侯友宜連任，出來投出一票，接下來仍會全力力挺侯友宜。

面對農漁會理事長力拱參選，侯友宜坐在台下僅微笑回覆，不過他在致詞時也提及選舉過程，他表示，謝謝大家4年來給他的支持，他永遠會記得這個情義，許多農漁民選前之夜都坐在台下，被大風大雨吹淋，他都擔心會感冒，心裡也很感動，因此他只有好好做事，更加努力，加倍奉還。

侯友宜也說，現階段壓力大，農漁產品無法銷往對岸，如何開過新局需要想辦法解決，中央地方一起努力，雖然新北不是農漁業大縣，但做的事不比其他縣市少，他會想辦法建構外銷平台，讓農漁產銷往其他國家。

侯友宜強調，選舉是一時，選過就好，贏的人不用開心，要做更好，輸的人不用難過，人生還有未來，因此他在市政會議也跟局處首長說「第二屆要做的比第一屆更好」，盡心盡力全力以赴，連任的人是要跟自己拚，不是跟別人比。