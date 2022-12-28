控周玉蔻、蔡玉真誣指緋聞 張淑娟哽咽：3個月來痛不欲生

名嘴周玉蔻、蔡玉真在台北市長選舉期間爆料前中華民國小姐冠軍張淑娟，和參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，甚至點名她就是當年「晶華緋聞案」女主角；張9月26日淚灑台北地檢署提告周、蔡妨害名譽，北檢將2人列為他字案被告，事隔3個月後，北檢終於在28日上午10時30分首度開庭，傳喚告訴人張淑娟。庭訊1小時20分結束，張哽咽表示，這3個月來她「痛不欲生」，2人泯滅人性、毀人名節，事隔3個月她沒有接到周的任何一句道歉，她相信邪不勝正。

今年9月26日，張淑娟不滿周玉蔻、蔡玉真2人指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞女主角」，在台北市議員王鴻薇的陪同下，到台北地檢署對2人提告，但周玉蔻卻突然現身北檢「道歉」，張女哭著痛批周霸凌，並意外引爆周和王鴻薇的互嗆。

北檢28日上午首度開庭，傳喚張淑娟說明。庭訊後，張淑娟說，媒體就是社會的第四權、真正的公正力量，她今天非常謝謝檢察官能夠開庭，她等這天已經等3個多月了，這三個月來是痛不欲生，她從來沒有活得這麼痛苦，每一天活下去，對她來說都是折磨。

她說，她25歲代表台灣贏得中華民國小姐第1名，扛著國旗出國去比賽，贏得國際小姐第2名，也是最受歡迎獎，她把它看的跟我自己的生命一樣重要。

她說，這3個月痛不欲生，因為她父母親都過世了，從九月開始，周玉蔻與蔡玉真就在網路臉書、節目，從含沙射影到公開指名道姓，說她是緋聞案滾床單的女主角，但不是她，她覺得痛不欲生，她提出聲明，2人還是繼續攻擊，她不認識她們，平生素昧，怎麼可以這樣子攻擊一個人？

她說，把人家衣服脫光了丟到大街上，腳筋都砍斷，要跟她說對不起，如果你有女兒、媽媽、姐妹，請將心比心。

她說，這3個月她靠的是東海大學的老師們空投食物給我，親友簡訊安慰我，社會上不認識我的人跑到我的臉書，留言喊加油、要活下去。

她說，她沒有大家想的那麼勇敢。如果有一個人衣服被脫光丟在街上，不去自殺是很難的，她謝謝每一個對她伸出溫暖手的人，因為每一個溫暖，讓她一口氣、一口氣呼吸，今天才能撐到現在。

她表示，今天非常感謝中華民國的檢察官，相信他們年輕又優秀，睿智又有智慧、能夠迅速地開庭，還她清白、公道。

她說，殺人不過頭點地，但是你們把頭砍了，綁架的是她的名節，怎麼可以在電視上十幾天綁架一個人的名字？所有華人的電視網路都看得到她照片，她一個中國小姐活得這麼寒酸，這麼辛苦，工作了30多年，買了1000多萬的房子，她謝謝檢察官，謝謝媒體，我相信你們有第四權的公信力，因為有你們在我覺得台灣才不會寂寞，相信邪不勝正。

至於媒體問到，是否有接到周玉蔻的道歉？是否會覺得當天周玉蔻是來作秀？張說，她對著空氣鞠躬道歉，不知道周跟誰道歉，連她按鈴都要來霸凌，有人可以如此泯滅人性，超越人的底線，台灣社會是沒有辦法接受的。

媒體詢問是否會與周玉蔻和解，或向周求償？張反問說，如果有一天是你，被人家丟到街上，頭都砍掉了，對方跟你說道歉，你會接受嗎？

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