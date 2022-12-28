台積電（2330）及聯電（2303）晶圓雙雄美股ADR同步下挫，今（28）攜手IC設計龍頭股聯發科（2454）大跌，到近午盤11點半時，半導體三雄拖累指數近108點，造成台股加權指數大跌180多點，指數來到14,100點關前。半導體類股今天放量下殺、跌近2.5％。
距離2022年封關今天倒數三個交易日，陸港股展開解封慶祝行情，但台股不但沒有受惠、拉升年底作帳行情，反而出現大跌，主要因科技股庫存疑慮未消，美股那斯達克及費半指數昨天各以下跌1.38％及1.79％作收，台積電及聯電ADR各以下跌0.76％及1.63％作收，造成台股半導體股今天成市場殺盤重心。
台積電今天股價愈盤愈低，至近午盤時最低來到446元大跌11元，跌幅超過2.5％；聯電最低來到40.65元跌幅約3％，若再跌就面臨40元關卡保衛戰；聯發科跌勢更重，盤中最低來到621元跌幅達5％以上。
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