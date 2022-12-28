必勝客上市就被瘋搶，寫下最短時間完售的神級商品「一公尺派對巨飽盒」又回來了！這次必勝客更將引爆話題，以全新「高球派對主題盒」為派對聚餐帶來全新亮點。

新裝登場的必勝客「一公尺派對巨飽盒」即日起正式開放預購，並於2023年1月3日開工當天在各門市正式開賣，全台灣限量2萬份，再次考驗派對主揪們的手速！此外，必勝客也祭出首波預購超狂好禮，只要透過PK雙饗卡APP預購，無條件加贈原萃綠茶(1.25L)一瓶；甚至還大手筆放送「礁溪豪華溫泉飯店住宿券」，只要預購「一公尺派對巨飽盒」就有機會抽中。新的一年與家人朋友團聚開趴，迎接2023第一聚，博頭彩、挑戰好運氣，必勝客「一公尺派對巨飽盒」幫客人一次搞定派對美味。

必勝客派對神器「一公尺派對巨飽盒」有100公分超浮誇外型，餐點包含3個方形大比薩，所有經典口味皆可選擇，不含期間限定新品，2份紙包筆管麵或飯，還有5樣必勝客的高人氣美味副食包括BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個，一共囊括10種必勝客經典美味。

另外，這次「一公尺派對巨飽盒」全新外盒不但造型吸睛，同時也是全台灣最長「盒玩」，結合近年來派對上最潮的「迷你高爾夫」，打造出這款全新的「高球派對主題盒」！將一公尺比薩盒變身迷你高爾夫球道，把餐桌變果嶺，一邊享用美食還可以用湯匙、叉子等各式餐具當作球桿，讓派對好吃又好玩、絕無冷場。