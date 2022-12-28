蔡英文總統昨宣布義務役期延長為1年，中廣董事長趙少康表示堅決反對，稱國民黨執政一定會改回來，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農今對此指出，不應將國防當成選舉議題操作、操作政黨對立。對手國民黨候選人王鴻薇則說，吳怡農在選戰期間也提到很多國安議題，不了解吳的指控是什麼意思，還是希望大家能聚焦的是，兵役改革不要讓大家覺得「票投民進黨，青年上戰場」，這是朝野都該共同努力的方向」。

針對趙少康說法，王鴻薇強調，自己說過很多次，並不反對兵役改革，但要有配套措施，最重要的就是不要讓未來要服1年兵役的役男的父母，覺得在兩岸兵凶戰危的時候，孩子去服兵役有上戰場的擔憂，所以在這一點希望政府能夠盡量讓兩岸緊張情勢和緩，而昨天國民黨也有提出有關兵役改革的看法，是支持兵役改革，但相關配套一定要做好，包含訓練的內容，還有提高薪資，另外就是對於現役軍人，要給予一定的尊榮，這部分是大家一致的看法。

至於吳怡農說，不應將國防當成選舉議題操作、操作政黨對立，王鴻薇則表示，吳怡農在選戰期間也提到很多國安方面的議題，所以不大了解吳怡農這樣的指控是什麼意思，希望大家能夠聚焦是，兵役改革除能加強國防，也希望能夠讓役男未來在訓練上，不要覺得是浪費時間，或者是「票投民進黨，青年上戰場」，這點是朝野都應該共同努力的方向。