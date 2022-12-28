《櫃買市場》恆勁科技申請登錄興櫃一般板 12:582022/12/28 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆勁科技(6920)送件申請登錄興櫃一般板。 恆勁科技成立102年8月，主要產品為一般載板及特殊載板，董事長為胡竹青，總經理為許詩濱，目前股本為29.73億元，110年合併營收為9.74億元，稅前淨損為3.95億元，每股淨損1.91元。 矽科宏晟公司今日申請登錄興櫃一般板 台灣意象展2.0 流水席搬進故宮南院 金研院看世界－9成國銀啟動數位轉型 AI、大數據是重點 #恆勁 #申請登錄興櫃 #載板 #科技 #櫃買市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》景碩追加資本支出 法人保守 11:182022/12/28 財經 大眾控 業績成長催油門 04:102022/12/27 證券．權證 《數位金融永續發展》 上市熱賣中 04:102022/12/28 產業特刊 日立冷氣 推動環保節能綠生活 04:102022/12/28 投資理財 桃園環保殺手宇鴻土地拍賣 底價1.5億詢問度高 04:102022/12/27 地方新聞 專家傳真－科技正在改變農業面貌 04:102022/12/28 專題周報 新北科技執法 將納入永吉國小周邊道路 04:102022/12/28 地方新聞 新北16處科技執法 明年再增鶯歌永吉國小 13:362022/12/27 生活 「鄉林士林官邸」吸引頂尖醫療團隊進駐 地段機能利多推醫療觀光經濟 09:002022/12/28 生活 鋐川科技切削液系統 助客戶節能、省成本 04:102022/12/28 產業．科技 南科嘉義園區 環評初審過關 04:102022/12/27 財經要聞 搶攻中美高科技脫勾商機 穎台3.14億現增 投產高階光學膜 04:102022/12/27 投資理財 高雄「這所」科大新生註冊率吊車尾 校方：無良董事會造成 12:202022/12/28 寶島 僑委會攜手明新科大 成立菲國高科技人才培訓基地 15:572022/12/27 生活 景碩 追加資本支出逾22億元 04:102022/12/28 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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