恆勁科技(6920)送件申請登錄興櫃一般板。

恆勁科技成立102年8月，主要產品為一般載板及特殊載板，董事長為胡竹青，總經理為許詩濱，目前股本為29.73億元，110年合併營收為9.74億元，稅前淨損為3.95億元，每股淨損1.91元。

矽科宏晟公司今日申請登錄興櫃一般板
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