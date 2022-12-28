藝人白冰冰主持的《我愛冰冰Show》，因音樂版權糾紛被追討6千多萬元，預計於農曆年後改版，原是固定班底的楊繡惠，疑似被暗指是導致節目停播的幕後黑手遭踢出，讓她凌晨在臉書發文砲轟此事，對此白冰冰也做出回應。

楊繡惠先前被指出是導致節目停播的幕後黑手，將被踢出班底外，當時她先是喊冤表示自己沒那麼厲害，更強調若有能耐能操控一切，自己開節目主持就可以，當時白冰冰表示未聽過此事，也尚未和電視台開會討論，至於電視台方面強調「後續還在討論」。

不過楊繡惠凌晨卻無預警發文，只見她難掩怒火表示：「現在的我只想給我爸媽有生之年急境（極盡）的享受，我要上的節目我就（上），不想上的錢再多我也不想上，尤其是有一個人的節目決（絕）不上」，被外界推測在隔空嗆聲白冰冰，根據《ETtoday星光雲》報導，白冰冰表示自己並不知情，跟楊繡惠已經幾十年的交情，與她雙親也是老朋友，自己就是心直口快而已，沒想到要造成任何人不舒服，強調和楊繡惠完全沒有心結。

白冰冰表示製作單位要求什麼，就是負責把它做好，更指出「我拍電影也找她來演，她的唱片也是我幫忙錄製」，強調在對方奮鬥數十載的演藝路上，自己幫了不少忙及付出不少心血。