「青蛙王子」高凌風的愛女葛曉潔（Christine Ko）在美國娛樂圈打滾多年，在《檀島警騎2.0》第八季、《上傳天地》等作品中都有不俗的表現。在今(28)日稍早於IG上宣布被男友楊維榕求婚成功的喜訊，更曬出超大鑽戒。吸引不少星友們前來祝賀。
葛曉潔在美國芝加哥出生，是高凌風與第二任妻子文潔所生女兒，她繼承父親衣缽闖蕩演藝圈多年。曾短暫於2010年代初回到台灣發展演藝事業，在台劇《家有四千金》中客串一角，隨後便專心在好萊塢發展，更憑喜劇《網路宅人幫》的艾瑪一角而為人所知。
葛曉潔2020年曾和美籍台裔導演楊維榕合作Netflix原創電影《虎尾》因而與他結緣。在28日稍早，兩人分別於個人IG上曬出合照。只見照片中，葛曉潔閉眼擁吻楊維榕，更加碼曬出左手無名指上的鑽戒。此外，她也標註楊維榕IG帳號，整個貼文充斥著滿滿的粉紅泡泡，吸引不少星友諸如謝怡芬、珍娜·烏什柯維茨、汪可盈等人前來留言祝福。
事實上，葛曉潔也曾獲得流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）的青睞，他於此前推出的最新單曲《Hold On》的MV中，找來葛曉潔擔任患有重症的女主角。與他共譜一段生死虐戀。因此葛曉潔雖然早年星途不順，但近年來已漸入佳境，開始享受出頭天的滋味，可說是事業愛情兩得意。
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