總統蔡英文昨（27）日召開國安高層會議，拍板從113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年，並配合調高薪資，以二兵為例，連同保險和餐食費，大幅提高至2萬6307元，役期年資可併計勞退年資。此消息引發輿論譁然，大批網友質疑，「義務役」卻能享有接近一般勞工的薪水，相當不合理且不對勁，質疑蔡政府恐是想用高薪，讓年輕人以「工作職薪」視之，淡化年輕人對戰爭、服役的恐懼及民間的反彈。

蔡英文昨日在總統府召開記者會宣布，役男薪資調漲，不僅義務役二兵薪資大幅提高到2萬6307元，盼藉此降低役男負擔，執政黨也將推動修法，讓義務役男年資與勞退制度銜接，並由國防部負擔提撥；此外，也將研訂彈性修業制度，與大專院校溝通，研究能讓役男有效利用時間，順利接軌職涯的教育制度方案。

役男薪資一口氣飆漲到2萬6307元的消息，掀起網路熱烈討論。網友湧入臉書相關新聞連結留言：「這叫『義務役』？26307元好像變成了『工作職薪』。」「1年的義務役跟替代役，差沒多少吧，又能學到什麼，一個月2萬多，又吃公家機關的，只是義務的在領薪水而已。」「蔡政府顯然是刻意用高薪，淡化年輕的反彈，也淡化民間對戰爭的恐懼。」「很多年輕人可能還很開心勒，認為當兵是去吃公家飯又能爽賺錢，類公務人員。」「也是降低失業率的一種辦法。」

但也有網友認為：「根本是用錢徵兵，有經過納稅人同意？」「民進黨政府怎麼不自己出這個錢？」「慷納稅人之慨。」「這樣要當1年兵的人就不會那麼怨恨了。不過訓練還是要紮實，否則把納稅人當盤子。」「把人民帶往戰爭邊緣，然後又狂花人民錢幫自己擦屁股做政績？」