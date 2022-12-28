鶯歌陶博館近期邀請日本陶藝家釣光穗（Mitsuho Tsuri）來台展出，釣光穗透過編織般的獨特創作手法，詮釋出瓶、甕等容器形制，即日起至明年1月29日於陶博館B1陶藝長廊登場舉行「編憶入裡－釣光穗陶藝個展」。（蔡雯如攝）

鶯歌陶博館近期邀請日本陶藝家釣光穗（Mitsuho Tsuri）來台展出，釣光穗透過編織般的獨特創作手法，詮釋出瓶、甕等容器形制，即日起至明年1月29日於陶博館B1陶藝長廊登場舉行「編憶入裡－釣光穗陶藝個展」，展出17組件廚房和日常生活陶作，各作品洋溢絕美夢幻色彩。

陶博館指出，釣光穗（Mitsuho Tsuri）1991年出生於日本兵庫縣，2016年在京都市立藝術大學美術學院工藝系取得碩士學歷，她擅長運用傳統泥條盤築技法，將陶土拉伸成細繩狀，再運用編織細緻手法，堆疊出各類的器皿，透過窯燒讓作品空隙受到熱與地心引力的影響，形塑作品造型。

陶博館長張啟文表示，陶藝家用獨特的裝飾風格，樹立個人作品的識別度，釣光穗的編織手法，塑造作品的繽紛色彩和充滿現代化的型態，結合陶藝、編織兩種歷史悠久的工藝，連結過去到現在的生活樣貌，非常推薦民眾來欣賞。

釣光穗表示，她追古察今是創作取材，傳達古早至今各式各樣的人事物，從「瓶、甕系列」的生活陶器到近代「廚房系列」的現代居家調味料、洗潔精容器、牛奶盒等器皿，這些都是她的靈感來源，希望跳脫容器原本的實際用途，讓觀展者自行探索人類生活的演變。

陶博館表示，除了欣賞「編憶入裡－釣光穗陶藝個展」特展，館內3樓特展室也展出「2022臺灣國際陶藝雙年展」，有來自12國47位陶藝家，總計72組件多元共融的作品，相關展訊可上陶博館官方網站（https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw）及粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／YCMuseum）查詢。