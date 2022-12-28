堤壁市區側燈光模擬成果。（台北市水利處提供／李奇叡台北傳真）

台北市大稻埕碼頭是熱門水岸景點之一，而淡五疏散門近期正進行周邊堤壁美化施工，工程主辦單位北市水利處說，除堤壁美化，接下來還會進行增設夜間景觀照明，未來包括疏散門堤頂、大稻埕碼頭暨廣場及淡埕橋區域，都將增加全新的景觀燈具，讓改造後的大稻埕碼頭亮起來，搭配現在已經火紅的大稻埕貨櫃市集美食以及浪漫水岸風景，勢必會成為北市最夯的水岸景點。

台北市水利處表示，目前正在大稻埕碼頭周邊進行的整體景觀改善工程，除了堤壁美化，也為了增添夜間堤壁美化成效，在工程中特別設計，在靠市區的堤內側堤頂加裝投射燈，一方面可柔化基地邊界，另一方面也提昇照明度，更利於維護行人安全；而在靠河岸的堤外側，則將在堤壁上附掛燈籠燈箱及投射燈，復刻大稻埕街區熱鬧繁華的夜間景色。

而針對大稻埕碼頭部分，水利處也做出特殊規畫，除調整色彩配置來降低視覺衝擊感，讓碼頭區能更充分融入河岸水色，也計畫再加裝投射燈，往碼頭地面投映特色圖案光影，營造律動感與浪漫感。此外針對景觀跨橋（淡埕橋）欄杆及橋體下構部分，也將以灰白色系重新塗裝，並且加裝投射燈，來重塑水岸景觀亮點。

水利處河工科指出，去年開始推動「大稻埕碼頭週邊環境改造」計畫，過程中水利處非常重視民眾意見參與，辦理過2場次公民參與工作坊，議題著重於城市水學水文化及設計美學，進行深度討論，邀請專家梁蔭民及業界美學專家楊佳璋共同參與指導，與民眾互動且分享水岸特色、城市美學內涵及計畫成果，獲得熱烈迴響。

水利處強調，大稻埕碼頭是台北市重要國際觀光據點，而碼頭的所在地延平河濱公園，隨著時間的推移，部分設施已漸漸不敷使用，甚或老舊雜亂，在地方訴求下水利處推動目前正辦理的淡五號疏散門堤壁美化，待後續施作照明設備於淡五號疏散門堤頂、大稻埕碼頭暨廣場及淡埕橋區域完成後，預料將可使這個區塊的河岸更加發光發亮。