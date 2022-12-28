美系外資針對創意(3443)出具最新研究報告，認為創意過去兩個月的股價波段漲幅高達49%，也看到目前看到數據中心需求正在減弱，現階段將創意目標價由550元調升到700元、評等則由加碼調降到中立。

美系外資表示，創意第四季展望強勁，且市場也看好其2023年盈利將持續成長，惟創意股價在過去兩個月已經上漲了49%，儘管長期看好ASIC(客製化晶片)趨勢的增長潛力，但仍建議轉持觀望態度。

美系外資表示，創意的5奈米加密貨幣項目，扮演其第四季營運主要動能，創意表示其加密貨幣項目在2023年持續有代工合作夥伴支持，同時，根據對供應鏈的調查顯示，台積電有為加密客戶預留了一些5奈米晶圓產能，然而，注意到5奈米加密項目應該在明年下半年進入量產，而雲端、SSD和網絡ASIC可能面臨周期性逆風，目前看到數據中心需求正在減弱，雖然企業級SSD控制器ASIC可能會在2023年繼續增長，但客戶端SSD控制器可能會呈現年減少，創意的SSD控制器和網絡Switch(交換器)在2023年訂單恐只是持平，另外，還看到BMC(遠短控制晶片)需求持續疲軟到2023年。故將創意目標價由550元調升到700元、評等則由加碼調降到中立。