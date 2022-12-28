台、日學校交換營養午餐菜單，雲林縣北港鎮建國國中學生享用異國風味餐。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮建國國中中央廚房與日本群馬縣沼田市學校給食中心互換營養午餐菜單，28日進行「食在樂分享，台日共營養」活動，建國國中師生藉由品嘗日本風格的營養午餐，了解台、日餐飲的異同，雲林縣政府日後將以建國國中為示範學校，讓其他學校學生也能享用異國風味的營養午餐，作為營養教育的一環。

建國國中在大享食育協會協助下，與日本群馬縣沼田市學校給食中心互換學校營養午餐菜單，跨國推動營養教育經驗，活動由台、日分別開立營養午餐特色菜單，交換後供餐給學生享用，讓台、日學生品嘗對方的營養午餐，感受食材、烹調、供應方式的不同之處。

建國國中校長方廷彰表示，學校中央廚房提供給日本的台灣特色料理菜單為偽蟹黃粥、爌肉刈包、東山鴨頭、炒高麗菜，讓他們了解雲林的飲食文化及在地食材特色。沼田市學校給食中心提供的菜單包括豆腐飯、蔥味噌烤雞、和風蒟蒻沙拉、日式麵疙瘩，充滿群馬縣鄉土料理風味。

學生們吃著日式營養午餐，覺得與中式午餐相比口味較清爽，豆腐飯很特別，蔥味噌烤雞與麵疙瘩平常較少有機會吃，是1次難忘的經驗，希望以後能繼續吃到其他國家風味的營養午餐，藉由飲食了解各國文化。

建國國中營養師楊琇棻說，台、日飲食文化彼此接受度高，本次活動除台、日友好交流外，也開拓學生對於其他國家學校午餐的國際視野。

雲林縣政府指出，建國國中中央廚房可供應4所國中小與長青食堂共1200多人用餐，與日本沼田市學校給食中心成立目的相同。建國國中開創雲林縣營養教育推行新方式，讓學生了解異國營養午餐特色，是很好的人本教育課程，日後將以建國國中為示範學校推廣到其他學校。