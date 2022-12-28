元旦連假將至，新北市交通局彙整「元旦交通資訊懶人包」，不管是要參加淡水八里跨年煙火秀、前往東部欣賞第一道曙光，都能輕鬆避開塞車，順暢迎接新的一年。

交通局交通安全科長林碧芬表示，淡水八里「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火秀」將於本周六31日晚上8時23分在淡水漁人碼頭、淡江大橋及八里水上運動中心三處施放；淡水漁人碼頭周邊將實施交通管制，請民眾多利用捷運淡水線轉乘紅26公車，或是搭乘淡海輕軌到漁人碼頭站下車再步行到會場。

林碧芬指出，預估元旦凌晨起，國5將陸續湧現前往宜花東迎曙光的車潮，提醒民眾12月31日0-12時及112年1月1日5-12時，國5石碇及坪林交流道南向入口實施匝道封閉管制措施，請改駛台9線。

此外高公局為加速主線南下返鄉及出遊車流順暢，元旦3天連假12月31日至112年1月2日的每日0-5時國道全線雙向全面暫停收費；假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整，建議出門前利用1968 App查詢最新國道管制和即時路況並避開尖峰時段。

交通局指出，夜間開車因為視線較差，加上跨年熬夜睡眠不足容易引發交通事故，務必養足精神再開車上路，或是改搭乘大眾運輸。