台北市勞動局勞檢處29日進行101煙火施放設施安全衛生檢查，勞工局長高寶華（右一）由台北101大樓物管部總監江維中（左二）陪同檢查，並說明各項設施。（陳俊吉攝）

台北市勞動局勞檢處29日進行101煙火施放設施安全衛生檢查，圖為台北101大樓58樓架設完成的煙火管及訊號線。（陳俊吉攝）

台北市勞動局勞檢處29日進行101煙火施放設施安全衛生檢查，圖為台北101大樓58樓架設完成的煙火管及訊號線。（陳俊吉攝）

台北市勞動局勞檢處29日進行101煙火施放設施安全衛生檢查，圖為台北101大樓58樓架設完成的煙火管及訊號線。（陳俊吉攝）

台北101大樓跨年煙火秀本周末將登場，勞動局長高寶華28日率北市勞檢處同仁至101大樓，針對高空煙火施作勞動檢查，高寶華指出，要加強固定東面跟北面管線，其餘無重大缺失，現場負責人則說，這次最大挑戰為笑臉煙火的設計，架設時要向燈條一樣延到戶外，更要注意施作安全。

談到煙火設備搭建，現場負責人表示，從年中開始規畫跨年煙火施放方式，花費一個月施工，從設備安裝、檢測到煙火的運送等，一日平均花費17人作業，而操作煙火架設則由領有爆竹煙火合格訓練證的8至10人負責，此次共11個樓層裝設煙火，並準備16970發煙火，數量與往年差不多。

現場負責人也說，因為施工時天氣冷，公司會準備暖暖包，101大樓也提供薑茶熱飲供工人們保暖，設備除了搬運手套、止滑手套，還準備禦寒手套，讓工人在檢測煙火線路時，可以抵禦高樓的寒風，目前已架設到99％，剩下1％檢測，這兩日會再做最後通訊測試。

現場負責人直言，101煙火施放場地不像空地，設計常受限於20米安全距離，怕讓樓下遊客受傷，這次最大挑戰為嘗試新造型煙火，像翅膀或笑臉造型等，尤其笑臉煙火往年沒用過，搭設架子需延伸出大樓女兒牆，向燈條一樣延到戶外，更要注意施作安全，加上今年採用西班牙無菸煙火，往環保靠近外也是嘗新，煙火不能彩排，事前準備要多下功夫。

針對勞動檢查結果，高寶華指出，101架設的高空煙火，從半年前籌備到現在已經完成，檢查重點在有無自主管理，101大樓這部分都有確實落實，希望維持到活動結束，另外，因為東北季風影響，要加強固定東面跟北面這兩處受風面管線，希望確保安全固定的更好。

台北101安全室總監江維中表示，這次煙火架設施作，保持施工現場乾淨，不讓人員絆倒，每日也緊盯進出多少人員，施作多少工種，最後才做自主檢查，到時煙火來台後，先搬到嘉義的法定合格儲存場所，後經北市消防局檢查運送無問題才到101大樓。