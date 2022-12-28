據美國《富比士》（Forbes）資料顯示，全球億萬富豪2022年共計損失近1.9兆美元的財富。受累於利率勁揚、通膨驟增、經濟前景惡化以及科技股崩跌的影響，美國富豪財富蒸發最多，約達6,600億美元，其中又以馬斯克（Elon Musk）為最大輸家。

身為特斯拉、SpaceX、推特執行長的馬斯克今年資產縮水多達1,150億美元，在美國億萬富豪中身家縮水最嚴重。雖然馬斯克丟掉了全球首富的地位，但仍是美國最富有的人，截至12月27日止，身價仍有1,390億美元。

《富比士》指出，今年財富受到打擊的美國富豪還包括亞馬遜創辦人貝佐斯（資產損失約800億美元）、Meta共同創辦人祖克柏（資產損失約780億美元）、Google共同創辦人佩吉（資產蒸發約400億美元）、耐吉創辦人Phil Knight（資產蒸發約183億美元）和雅詩蘭黛集團名譽董事長Leonard Lauder（資產減少約98億美元）。