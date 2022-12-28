投信投顧公會統計至11月底資料顯示，台股高股息ETF規模、檔數與受益人數齊創高，規模自去年底的1,848.75億，至11月底增加為3,603.45億，受益人數也從去年底107.32萬人增加至212.23萬人，檔數也從去年的7檔增加至11檔，顯見台股高息ETF人氣暢旺。

進一步觀察台股高息ETF近期表現，近一周績效11檔中有7檔表現勝大盤，其中，群益台灣精選高息ETF漲幅達2.24％，在高息ETF中表現最高，群益台灣精選高息ETF今年10月20日正式掛牌，以每單位發行價格15元、27日收盤價16.47元計算，累計漲幅達9.8％，同樣表現不俗。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞，因此，精選台灣股利率最佳、具獲利能力的優質企業的高息ETF，更適合期待長期穩健息利雙收的投資人。

謝明志認為，雖台股近期表現震盪，惟目前評價仍處低檔，加上台股現金股利率及配發率的優勢，就存股角度而言，指數的跌勢卻也創造出新契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。