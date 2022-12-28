由於秋冬是為禽流感好發時期，高雄市動物保護處為防範禽流感疫情發生，已啟動各項預警監控措施，並請轄內養禽業者落實禽場圍網及人車管制等生物安全工作，呼籲市民避免接觸野生禽鳥，選購合法屠宰隻禽肉等畜產品，及充分加熱方式烹調食用，即可遠離禽流感疫情威脅。
動保處表示，近期國際禽流感疫情升溫，依據國際糧食及農業組織（FAO）資料顯示，今年截至12月25日止，國際禽場禽流感案例高達5550例，其中約有97％為H5N1亞型HPAI案例，國內近日因連續數波寒流過境致氣溫驟降，中南部縣市養禽場陸續傳出禽流感疫情，經統計截至12月24日止，全國共有9縣市，計40場陽性案例場，合計撲殺38萬餘隻家禽。
動保處為防堵禽流感疫情擴散，已預先啟動五大防疫監控措施，包括主動針對轄內57場養禽場家禽進行抽血檢驗，以早期發現病原及時因應處置，防堵疫情擴散。加強高風險養禽場、家禽批發市場、理貨場訪視及督促落實自主防疫消毒工作。派遣消毒車加強養禽場周邊公共區域及道路消毒工作。發放消毒水，並要求養禽業者落實定期消毒工作。持續針對高市轄內各主要河川出海口、濕地及公園綠地等公共場域進行野鳥排遺採樣監測工作（今年度共計採集140件樣本，檢驗結果亦皆為陰性）。
農業局局長張清榮提醒養禽業者，每年秋冬季節早晚溫差大，易造成家禽生理緊迫，請養禽場落實各項生物安全管控措施，尤其是人員及車輛進出禽場應確實管制消毒，禽舍防鳥網如有破損者，需立即修復以防野鳥入侵傳播病原，如發現家禽有產蛋率下降、食慾減退或大量異常死亡情形者，應即通報動保處派員處置，以有效降低禽流感與其他家禽疾病的發生。
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