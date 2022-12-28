動保處呼籲禽舍防鳥網如有破損者需立即修復以防野鳥入侵傳播病原。(高雄市動保處提供／林雅惠傳真)

養禽業者應落實定期消毒工作。(高雄市動保處提供／林雅惠傳真)

由於秋冬是為禽流感好發時期，高雄市動物保護處為防範禽流感疫情發生，已啟動各項預警監控措施，並請轄內養禽業者落實禽場圍網及人車管制等生物安全工作，呼籲市民避免接觸野生禽鳥，選購合法屠宰隻禽肉等畜產品，及充分加熱方式烹調食用，即可遠離禽流感疫情威脅。

動保處表示，近期國際禽流感疫情升溫，依據國際糧食及農業組織（FAO）資料顯示，今年截至12月25日止，國際禽場禽流感案例高達5550例，其中約有97％為H5N1亞型HPAI案例，國內近日因連續數波寒流過境致氣溫驟降，中南部縣市養禽場陸續傳出禽流感疫情，經統計截至12月24日止，全國共有9縣市，計40場陽性案例場，合計撲殺38萬餘隻家禽。

動保處為防堵禽流感疫情擴散，已預先啟動五大防疫監控措施，包括主動針對轄內57場養禽場家禽進行抽血檢驗，以早期發現病原及時因應處置，防堵疫情擴散。加強高風險養禽場、家禽批發市場、理貨場訪視及督促落實自主防疫消毒工作。派遣消毒車加強養禽場周邊公共區域及道路消毒工作。發放消毒水，並要求養禽業者落實定期消毒工作。持續針對高市轄內各主要河川出海口、濕地及公園綠地等公共場域進行野鳥排遺採樣監測工作（今年度共計採集140件樣本，檢驗結果亦皆為陰性）。

農業局局長張清榮提醒養禽業者，每年秋冬季節早晚溫差大，易造成家禽生理緊迫，請養禽場落實各項生物安全管控措施，尤其是人員及車輛進出禽場應確實管制消毒，禽舍防鳥網如有破損者，需立即修復以防野鳥入侵傳播病原，如發現家禽有產蛋率下降、食慾減退或大量異常死亡情形者，應即通報動保處派員處置，以有效降低禽流感與其他家禽疾病的發生。