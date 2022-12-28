新冠預測者曹雲龍：廣譜中和抗體有望提高治療和預防效率。（觀察者網）

中國新聞網28日報導，因追蹤新冠病毒演化，並準確預測了新突變和新毒株的出現，入選國際期刊《自然》雜誌（Nature）2022年度科學影響「十大人物」（Nature’s 10）的北京大學生物醫學前沿創新中心(BIOPIC)副研究員、北京昌平實驗室領銜科學家曹雲龍指出，如何讓疫苗和抗體藥物的研發周期跟上病毒進化的速度是後續需要解決的問題，廣譜中和抗體有望提高治療和預防效率。

曹雲龍表示，「一個抗體藥物的臨床開發往往需要半年到一年的時間，也就是它能夠使得社會受益的前提是該抗體能夠應對未來半年到一年後所流行病毒。」新冠病毒突變較快，且免疫逃逸特性強，如何挑選開發廣譜抗體藥物，使得藥物研發跟得上病毒突變至關重要，也是目前研發能夠高效預防感染的疫苗所面臨的痛點。

曹雲龍團隊建立了新冠免疫逃逸突變位點預測模型。他表示，預測到未來新冠會發生的突變，可以提前挑選出不受這些突變影響的抗體藥物進行臨床研發。

目前，曹雲龍團隊已開發兩個廣譜中和抗體SA55和SA58。據介紹，這兩個抗體是從接種新冠疫苗的非典康復者體內篩選的，其作用位點避開了人群免疫的優勢免疫表位，使得其很難被逃逸。

「SA55在目前的人群免疫背景中幾乎不存在類似抗體，也是目前唯一處於臨床開發階段並對目前所有已知的新冠流行毒株都有效的抗體。」曹雲龍介紹，SA55和SA58正在開展臨床試驗，產品劑型包括注射劑和噴霧劑。其中，注射劑可用於治療和長效預防中重症，尤其適用於老年人或免疫缺陷人群等不適合疫苗接種或免疫反應差的人群。

與注射相比，噴霧劑直接作用於上呼吸道，只需很低的劑量就可實現預防感染的作用。初步安慰劑隨機對照試驗資料顯示，SA58噴霧劑用於暴露後預防對有症狀感染的保護效率可高達80％以上。「SA55活性更高，預防效率預計更高，且所需劑量會更低、成本也會更低」。

曹雲龍提到，SA55／SA58噴霧有望成為一款可供全民居家日常使用的新冠預防和治療產品，目前正在準備進行更為嚴謹的雙盲臨床試驗。

「雖然不能保證SA55未來一定不會逃逸，但我和團隊已經在開發其他候選抗體，如果SA55被新毒株逃逸，可以馬上有新的抗體替補。」曹雲龍表示，除了廣譜抗體，他和團隊後續還將研發廣譜新冠疫苗，以解決現有疫苗面臨的技術瓶頸。