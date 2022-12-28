東森(2614)全新複合型商場東森廣場的「全家」東森一號店與東森寵物店並設，東森購物董事長王令麟表示，現在OMO是全球趨勢，東森很感謝這次跟全家合作，希望能提供給社會大眾更便利的服務，明年計畫將開2號店，未來目標希望朝100家店進軍。

王令麟表示，希望未來能夠朝向全家葉榮廷董事長所提的100家店展店目標，明年預計會開2號店，剛剛請葉董參觀慈愛寵物醫院和東森寵物廣場店，寵物健康檢查平均都要一個小時，我們也看好寵物飼主可以在這消費的毛商機，當然FamilyMart+東森寵物這類店型的投資是一般便利商店的兩倍，但這個店還沒正式啟動宣傳，前16天已經營收達標60%，有人潮的地方就有錢潮。

全家異業合作經驗很多，這次與東森合作是以毛孩為主題，便利店是軟性需求，寵物店和寵物醫院則是剛性需求，寵物店剛性需求一定會為全家便利店帶來產值。

東森寵物以實體店為主要經營模式，2021年營收達21億元，穩坐寵物通路市場龍頭。目前門市127家，2023預計達成展店150家，同時也與慈愛醫院進行策略合作，提供更完整的寵物服務。

東森集團2022年營收預估371億元，預估合併稅前淨利為22億元。東森集團昨日也公布旗下各企業年終獎金最高5個月，另外針對特別績優員工，將會另外發給獎金，預計發出總金額超過3.5億的紅包。其中東森購物年終5個月最高、東森國際最高可領4個月年終、東森寵物最高2.5個月、東森自然美含直營SPA店、東森消費聯盟、東森房屋及分眾傳媒最高2個月。