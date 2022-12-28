大陸疫情延燒，退燒藥出現搶購潮，網路媒體今報導，有民眾至藥局採購600盒普拿疼，藥師指普拿疼全被台商包走，如想購買，一盒要價1500元。對此，藥師公會全聯會發言人王明媛回應，是雙方在表達和理解上有落差，不要講600盒，6盒都生不出來，若現在去問藥局，10家可能有9家都沒有普拿疼。

王明媛表示，該記者理解上有點誤會，藥師公會問了當事人，該民眾確實想要拿600盒，表示貴一點沒關係，藥師回覆，就算對岸一盒喊到1500元，藥局也沒有貨。

「不要講600盒，6盒都生不出來」，王明媛表示，若現在詢問藥局，問10家，可能9家都沒有普拿疼。此事是雙方在表達和理解上有落差。該媒體表示有致電藥局，但是藥師公會透過督導詢問後，當事人說沒有媒體打電話過去，也不清楚是否為記者喬裝為民眾來電詢問。

王明媛表示，沒有東西可賣的狀態，喊出價格都是說空話。藥師公會也要宣導，乙醯胺酚不是只有普拿疼一種，相信很多民眾透過醫院、診所拿到的也不會是普拿疼這個品牌，提醒民眾不用有品牌迷思，同成份藥品沒有嚴重短缺，還是可以提供民眾購買，不用過度緊張。