美國司法部宣布，極右翼民兵組織首腦佛克斯（Adam Fox）因密謀綁架並意圖殺害民主黨籍密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer），今天被判處16年有期徒刑。

綜合法新社和路透社報導，39歲的佛克斯與47歲的共同被告克勞夫特（Barry Croft）已於8月遭判有罪，罪名是共謀綁架惠特梅爾，並準備在這場2020年的密謀中使用大規模殺傷性武器。

佛克斯和民兵組織其他幾人共同計劃襲擊惠特梅爾的行動，部分是為回應她的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離政策，但他們也說這是為了發動一場內戰，一行人中包含一名聯邦調查局（FBI）的線人。

惠特梅爾是總統拜登角逐白宮競選活動的共同主席，她曾因自己的COVID-19政策與時任總統的川普公開發生衝突。

根據美國司法部，相關罪犯串謀從惠特梅爾在密州艾克拉皮茲（Elk Rapids）附近的度假小屋綁架她，並在脫逃過程使用土製炸彈對付安全人員。

佛克斯原可能面臨無期徒刑，如今獲判16年有期徒刑；克羅夫特則將於明天被判刑。

密州法院12天前判處參與這項密謀的其他3人7至12年不等的徒刑，罪名是犯下國內恐怖主義罪。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111228