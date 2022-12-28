曾志偉掃開飯盒的戲成為電影經典畫面。（華映提供）

香港警匪經典電影《無間道》三部曲20周年4K修復上映，其中新科金馬影帝黃秋生當年在《無間道》中展現過人演技，還與曾志偉大鬥戲，一場兩人一言不合的翻桌掃檯戲，演到火花四射，他笑說：「我猜到他一定會掃開所有飯盒，就慢慢接招。」展現極有深度的演技，果然橫掃當年各大男配角獎項。

片中黃秋生扮演唯一知道梁朝偉臥底身份的警察，一場他和曾志偉在警局對話，屬下劉德華與梁朝偉也在兩旁的重頭戲，曾志偉怒將滿桌的飯菜狂掃翻桌，成為電影經典畫面之一。黃秋生和曾志偉在讀本時都很看重這場戲，但雙方都不說要怎麼演，要和角色一般大玩心裡戰，當時劇本並沒有寫到曾志偉要掃開飯盒，但黃秋生到現場看到滿桌都是飯盒，便覺得以曾志偉的個性極可能翻桌演出。

現場曾志偉果然大掃桌、菜飯齊飛，黃秋生說：「我就往後一退避開，再慢慢回到原位繼續演下去，導演是要求一次OK，如果還有條青菜掛在臉上，怎麼可能演得下去。」看破曾志偉的奇招，兩人成功詮釋出這場精彩的畫面。

還有一場讓觀眾最難忘的戲，便是黃秋生墜樓場面，他流著血倒在計程車頂，黃秋生回憶當時血漿一直倒流，弄得他臉超癢，但又不能抓，還怕自己失衡掉下車頂，心情很複雜，他笑說這場演出是運用了飢餓和惶恐交織而成，「當時拍到快天黑了，我的肚子好餓，腦中一直想著可以吃些什麼，結果大家都說我的眼神很有穿透力，我發現自己每次在想要吃什麼的時候，眼神就很有穿透力。」

黃秋生笑說：「現在有重要的戲，我就知道千萬不能吃飽了去演。」而這場戲接續讓梁朝偉演出驚見墜樓的黃秋生，一臉不知所措的驚慌但又要壓抑情緒的表情，成為他在金馬稱帝獲獎的一場關鍵表現。