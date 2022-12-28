莿桐鄉公所升旗健走活動內容。（莿桐鄉公所提供）

2023年元旦雲林縣將有2場升旗活動，雲林縣府主辦的元旦升旗活動今年移師斗南田徑場舉行，全程參加者將可獲限量1000個「嘎嘰」（古早味提袋）；莿桐鄉公所也將在公所廣場前舉辦升旗典禮，隨後健走2.6公里，完成者可摸彩最大獎55吋液晶電視。

雲林縣府配合鄉鎮市公所舉辦元旦升旗典禮，今年移師斗南田徑場，邀請雲林縣優秀青年代表蔡佩芙領唱國歌。

縣長張麗善表示，元旦上午6時開放進場，入口報到處領取元旦聯名款口罩、藍色或橘色彩色氣球、手搖小國旗，工作人員將引領排列YUNLIN的隊形，屆時她將與千名民眾手舉氣球、小國旗，一起完成元旦千人排字空拍照。

行政處長陳志揚說，當日將有有氧運動老師帶動暖身，東勢鄉體育會、美魔女舞社表演精彩舞蹈，全程參與活動的民眾離場前可前往兌換區領取限量1000份的台灣之光LV時尚嘎嘰（台語提袋）。

莿桐鄉公所升旗健走活動於元旦早上7點半在在莿桐公園集合，前1000名到報到者可領取雙肩包、85元美食券，餐包、國旗貼紙等紀念品，8點半健走到莿桐鄉公所，9點公所前廣場舉行升旗典禮，欣賞虎尾高中校旗儀隊操槍演出後，9點半再從公所走回莿桐公園，全程大約2.6公里。

莿桐公園主會場有舞台表演、親子互動遊戲，以及各式美食攤位，全程參加者可參與摸彩，獎項包括55吋液晶電視、空氣清淨機、紫外線塵螨吸塵器等10多項大獎。