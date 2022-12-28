市調機構Springboard周二公布一項調查數據，在後疫情時期、聖誕節過後的首個假日，英國購物人潮數量大幅上升40%。

周一(26日)在英國為節禮日(Boxing Day)，英國購物區的商場人潮為年增38.8%；倫敦市中心的客流量亦為年增66%。

不過資料也顯示，英國周一的零售商客流量，較疫情爆發前的2019年同期減少了18.2%，顯示人潮仍然稍低於正常水準。

英國在節禮日的人潮，先是在中午前為增加50%，隨後增幅減弱；倫敦市中心則在中午達到年增138%的高峰。

Springboard的主管Diane Wehrle在聲明中說，今年的節禮日絕非悲觀。

「這些正面的數據結果，符合於後疫情時期、首個沒有社交限制的聖誕節，儘管生活成本的提高和鐵路員工的罷工，無可避免地會影響到零售業」。

Wehrle說，這些數據無疑振奮了倫敦零售商前景。