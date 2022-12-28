清大校長高為元為體恤同仁辛勞，捐出校長宿舍，作為清大教職員子女幼兒園，近日工程如火如荼展開，日前更舉行說明會，預計明年2月完工，3-4月辦理登記，至於收費方面第1胎子女2000元，第2胎1000元，第3胎後免繳費用，未來幼兒園將由新竹市教保人員協會承辦，將由幼教系校友出任園長。

清華校長宿舍位於校本部東院，鄰近工研院光明新村，為清大1956年在新竹建校時落成的第1批校舍，建校校長梅貽琦及徐賢修、劉炯朗等校長都曾居住在此。校長宿舍為傳統的中式建築，建坪約42坪，座落在百年榕樹、松樹環繞、花草扶疏的院子當中。

清大校長高為元今年上任時，慷慨捐出校長宿舍，作為清大教職員工子女幼兒園，希望讓同仁可以不用趕著上下班、就近照顧子女，也為大學攬才盡一份心力。這次的局部整修，除了活化校長宿舍，還包括隔壁的1戶教師宿舍，中間將以風雨走廊連接。

目前東院改建工程正如火如荼地進行中，預計明年2月將完工啟用，並於上周舉行預約登記說明會。清大教職員子女幼兒園將招收3至5歲兩班共60名幼兒，優先招收本校教職員工子女，若有餘額也將開放招收社區中低收入、特殊境遇等弱勢家庭子女，超額時再行抽籤。

至於收費方面，則根據非營利幼兒園收費標準，第1胎子女月繳2000元、第2胎1000元，第3胎則是免費。

高為元說，自己和太太都是大學教授，小孩4個月大就送幼兒園托育，因此深知幼兒園對家長的重要性，因此上任前接到前校長賀陳弘的電話，詢問他是否願意捐出宿舍作為教職員子女幼兒園時，他二話不說就表示大力贊成。

高為元在看過校長宿舍環境後，發現有如家庭般的溫馨，非常適合作為幼兒園之用，孩子們可和如家人般的老師、同學在這裡一同生活遊戲。

清大也指出，東院自然環境良好、戶外空間寬廣，適合讓孩子跑跑跳跳，未來清華幼兒園也會規畫較多戶外活動時間，還會打造一個小菜園，讓孩子有更多親近自然的機會。