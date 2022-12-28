財政部北區國稅局28日表示：2023年1月21日（星期六）及1月22日（星期日）分別為農曆除夕及春節，為維護優良稅務風紀，春節前1周，即2023年1月14日起至同年月20日止，非有必要，北區國稅局暨所屬各分局、稽徵所及服務處，將暫停調閱帳證及外查業務。

北區國稅局指出， 農曆春節為國人三大民俗節日之一，親友間相互送禮表達關懷乃人之常情，對於身負職務的稅務人員而言，絕不允許有利用職務之便，收受饋贈情事。於春節前1周暫停調閱帳證及外查業務，即為避免納稅人誤會，引起瓜田李下之嫌，亦希望全體納稅人共同配合，建立優良稅務風紀。

另外，近來不法集團利用各種「假退稅、真詐財」方式詐騙民眾仍時有所聞，北區國稅局鄭重表示，稅務機關絕不會以電話或簡訊通知民眾辦理「退稅」，民眾如接獲上述通知，請小心查證，不要輕易相信。

北區國稅局設有廉政信箱：桃園郵政第392號信箱、傳真專線：（03）3396844、網站（http：//www.ntbna.gov.tw）首頁/服務園地／民意交流／意見信箱／政風信箱及免付費廉政服務專線：0800–895–678等多種管道受理各項政風反映及檢舉事項。歡迎民眾多加利用，踴躍糾舉不法。