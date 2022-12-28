金融業要引導全台走向淨零碳排。金管會28日宣布，與金融總會共建「金融業淨零推動工作平台」，是金融業最高層級的工作平台，因為五個工作小組由永續金融先行者聯盟的五大金控出任召集人，即玉山金、國泰金、中信金、元大金與第一金，且建議由金控總經理以上擔任召集人。

總統蔡英文已宣布2050年台灣要達成淨零碳排的目標，擁有龐大投資與授信資金、客戶遍布全台的金融業，成為要引導與議合企業落實淨零碳排的主力軍，金管會在成立永續金融先行者聯盟後，再成立金融業工作平台，成員除了金管會、金總及五大金控召集人外，還有16個金融證券周邊單位與各金融公會作為會議成員，必要時會邀學者專家列席。

五大工作小組由五大金控與證期會、聯徵中心出任召集人，且要求最好是金控總經理層以以上擔任召集人，算是金融層級最高的平台。

玉山金是「政策與指引」工作群的召集人，要負責研議金融業減碳目標設定與策略規劃；訂出金融業投融資組合財務碳排放計算指引、評等機構資格、監理方式建議等。

國泰金是「資金與統計」工作群的召集人，負責研議自律規範修正建議，在金融投融資商品對外標示綠色與永續概念者，參考永續金融活動指引評估與議合；規劃金融業永金融網站內容、彙整永續金融統計調查等。

中信金與聯徵中心是「資料與風控」工作群召集人，要協建置企業ESG資料平台，研議中小企業是否適用永續經濟活動認定指引；研議開放氣候相關風險資料內容，建立數位化資訊等。

元大金與證期會是「培力與證照」工作群的召集人，提出董事與高階經理人永續金融相關課程時數與內容建議；規劃永續金融證照。

第一金是「國內外推廣」工作群的召集人，負責辦研討會、交流活動，對提升企業與民眾永續金融認識的建議等。

每年12月底各工作群要將一年內的成果及建議函報各金融公會參考，各公會再將評估後的結果，報到金管會。