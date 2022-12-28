房東會同員警一同入門救援。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區一名獨居的58歲徐姓男子，6天前因氣溫驟降，右半部身體突失去知覺，倒臥在地無法動彈，與外界失去聯繫，房東多日不見徐男便向警方報案，員警到場後與房東一同開鎖進入，發現他倒在地上反應微弱，立即通知救護人員前來將其送醫，及時救回徐男性命。

大園警分局指出，該房東昨日深夜11時許到三菓派出所報案，稱他已多日未見到房客徐男，不論打電話或是前往住處敲門均無人回應，擔心獨居的徐男發生意外，請警方一同前往關心。

三菓所警員蘇承宇、張興全獲報後前往查看，但敲門後依然無人回應，經聯繫徐男任職的計程車行，也說他已6天沒來上班，員警覺得有異，隨即請房東持鑰匙開門，一進門就看到徐男倒臥在地奄奄一息、無法動彈，員警隨即以棉被覆蓋徐男幫他保暖，並通知救護人員前來將人送醫。

徐男家屬接獲警方通知後前往醫院陪同，徐男家屬表示，他患有心血管疾病，可能是最近天氣變化大，才會發生中風意外，幸好有房東和員警協助，才能及時救回徐男性命。