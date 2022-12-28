電影版《想見你》劇情燒腦，大玩多重宇宙哏。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

電影版《想見你》30日在台上映，將延續影集版的劇情，以電影版大銀幕重磅回歸，日前連3天進行台北新北演員先行場，滿廳率高達98％，短短3天53場、10037席座位數，票房已破274萬，榮登台北新片票房冠軍。對於先行場好評如潮，男主角許光漢回應：「這次《想見你》以電影版來跟大家見面，是禮物，也是想好好的向『想見你』說聲再見！」

電影推出燒腦催淚版預告，竟看見女主角柯佳嬿飾演的陳韻如或黃雨萱，在未完工的五層樓高處，大喊「李子維」，又見許光漢所飾演的李子維或王詮勝在相同高樓處大喊「黃雨萱」，兩人都將面臨墜樓的命運，預告中許光漢含淚道：「我還是沒救到她，不管試幾次都一樣。」柯佳嬿則啜泣說著：「是不是不管怎麼努力，最後還是什麼都沒辦法改變。」留下滿滿謎團。

預告結尾柯佳嬿、許光漢兩人同框，相隔一道牆聆聽隨身聽，並鼻酸說到：「我們一起想辦法，好好的活下來。」此時孫盛希演唱的主題曲〈眼淚記得你〉漸入耳，讓網友感動表示：「每一句歌詞都能渲染著腦海裡的片段，眼淚會再次落下。」

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。