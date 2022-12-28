明新科大幼保系就業學程「兒童表演藝術應用」課成果發表會，學生改編繪本「你是我永遠的寶貝」故事，加入健康飲食觀念和生活常規知識帶領小朋友互動。（羅浚濱攝）

明新科大幼保系就業學程「兒童表演藝術應用」課成果發表會，主持姐姐帶動唱跳教小朋友。（羅浚濱攝）

明新科技大學幼兒保育系為培養大四學生就業多元技能，規畫系列就業學程，其中「兒童藝術產業創意」就業學程的「兒童表演藝術應用」課，28日以戲劇表演進行成果發表會，邀請鄰近幼兒園小朋友當觀眾兼評審，小朋友們投入劇情互動，也對表演內容很滿意，現場熱鬧溫馨。

負責課程的廖美瑩教授表示，幼保系學生畢業後投入幼教領域，所以希望在學校課程中，就能讓學生知道「未來客戶」的想法與需求，每年都會辦理3個就業學程，提供大四學生依據興趣修習。

其中「兒童藝術產業創意就業學程」偏重音樂、舞蹈、戲劇及美術，學程中的「兒童表演藝術應用」課，更整合藝術領域請業師指導，像戲劇部分有巧克力老師、主持唱跳與表演有兒童台知名的香蕉哥哥，音樂部分有黃麗卿老師教學。

修課學生們在業師指導下，在期末舉行戲劇演出，統整應用一學期所學的知識，實際製作戲劇，這次學生表演的劇碼分別改編繪本「你是我永遠的寶貝」，及用童玩抽抽樂結合魔法述說故事主人翁的神奇境遇。

劇情中安排加入健康飲食、安全知識、衛生習慣等生活常規，也用互動唱跳和問答方式，引導觀眾小朋友們互動，現場熱鬧有趣。

身兼評審的小朋友們，都很滿意成果發表內容，給予表演「通過」評價。廖美瑩表示，利用戲劇發表，讓準幼兒園老師與小客戶互動，從表演過程得到實務回饋，也增進職務技能。

廖美瑩並指出，幼保系大四學生就業學程也安排企業參訪，增進學生具體了解幼教產業職場環境與實務工作，畢業後除了擔任幼兒園老師，也可從事幼兒美術、親子旅遊、親子餐廳及幼兒教具輔具開發等多元發展。