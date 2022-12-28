全球經濟景氣陷入衰退的疑慮加大，抵銷了中國大陸疫情解封的利多訊息，市場保守氣氛濃，期貨盤今（28）日領頭重挫，台指期盤中最低下殺至14,070點、大跌235點，萬四大關警報大響。

儘管大陸解封題材振奮人心，但亞洲股市今天表現兩極化，午盤過後，滬深兩市各有漲跌，港股大漲約2.4％，但韓股則重挫超過2.1％，台股跌逾1％，日經225指數跌約0.6％多。

至於美股四大指數昨天同步收跌後，今天美股期貨盤則在平盤上震盪，而台股期貨盤今天則顯得十分不平靜，一早開低走低，到11點過後最低下殺至14,070點，萬四關卡岌岌可危，且到午盤過後約12點半時，成交量達10.5萬口，較前一天的7.2萬多口大增四成多。

隨著期貨盤大跌，台股加權指數也欲振乏力，午盤近12點時跌勢一度力圖收斂，但上檔賣壓不輕，買盤多以低掛為主，至12點半過後，指數難力圖振作，下跌180多點。