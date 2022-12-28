技職大手攜小手，未來齊步走！龍華科技大學電子工程系老師王勝石、吳常熙與馬原懷帶領龍華學子，攜手泰山高中（6隊）與楊梅高中（1隊），共同參加第4屆技職校院大手攜小手智慧創新應用競賽，經過初賽激烈競爭後，其中5隊過關斬將順利挺進決賽，最後獲得1優選及4佳作，表現非常優異。

第4屆技職校院大手攜小手智慧創新應用競賽，共有20所科大與高中職攜手、69支隊伍參與競賽。競賽主題為運用資通訊技術並結合智慧終端裝置，以創意想法提升生活的便利性。主題分為「智慧製造」、「雲端應用」、「智慧聯網」、「5G 裝置應用」、「元宇宙（AR／VR／XR 等相關應用）」等資通訊應用範圍，實踐以科技改善人類生活的終極目標。

王勝石與新北市泰山高中老師陳致中帶領的學生團隊，以作品「梅樹i運動」獲得優選，該團隊成員有楊宏翔、丁昱程、郭廷威（以上同學來自龍華科大）、林奕辰、張哲宇、葉映誠（以上同學來自泰山高中）。

龍華科大電子系老師馬原懷帶領團隊獲佳作肯定。（校方提供）

吳常熙帶領的三支隊伍則獲得佳作，其中包括與泰山高中老師呂昇翰共同帶領的兩支隊伍，分別是作品「整合4G／5G與WiFiMesh智慧聯網技術實現智慧農業遠端監控系統」，團隊成員有龍華科大許友恆、蕭宇桐、吳毅睿、林昆良及泰山高中蘇柏宇、陳致豪；另一佳作作品「智慧看護」，團隊成員有龍華科大何佳芮、沈登宬及泰山高中林宇展、張庭瑜、顏名廷、蘇函紳。

而吳常熙與泰山高中老師王順泰指導團隊成員龍華科大賴銀漢、許鴻文、洪培瑋、紀呈易及泰山高中林煜恩、鄭棕瑄，也以「具心率血氧監測及防盜定位功能之電腳踏車IOT系統」作品，獲得佳作肯定。

另外，由電子系馬原懷與桃園市楊梅高中資訊科主任簡樹桐共同指導的團隊，亦在比賽中獲得佳作，參賽作品為「具有AIOT功能之機械自動化嵌入式系統」，團隊成員有龍華科大李冠勳、魏亦伯，以及楊梅高中黃鼎鈞、劉政承、徐偉翔。

吳常熙表示，本屆競賽只有29隊入圍至決賽，其中就有5隊是與龍華科大電子系協同之隊伍。如此高比例進入決賽，是因為該系一直與各高中職團隊保持長時間合作，每個星期的討論中，龍華學長用心幫助高中職學弟解決技術問題，因此才能以非常完整和優秀作品獲得評審肯定。

他指出，目前大學攜手高中、五專生共同組隊參賽的比賽越來越多，提供高中、五專生橋接到大學端在技術和創意上的接軌。師生們可以挑比較適合發揮的主題，他建議參賽者在訴求上不要太成熟或太商品化的作品，只要能將創意及概念導入到作品、具有完整的情境驗證，獲獎機會比較高。

電子系主任黃信雄強調，龍華電子系與高中職端長期合作，目的是為電子系發掘並培養未來的優秀學生，也可以讓大學生有機會去教導與帶領高中職與五專生，達到教學相長成效。龍華電子系非常重視學生實作能力，不只是上課學習，透過參與競賽，更能推動學生的學習與實作能力。

龍華科大校長葛自祥強調，該校教師積極協助高中職端課綱及專題製作教學，讓技職生擁有更多元學習機會，期望藉由團隊合作，有效運用科大端充沛資源，發揮大手攜小手精神，讓科大與高職端資源互享、共榮、共好。