大武崙海灘海水呈現紅色，謝國樑帶著市府同仁赴現場了解狀況。原來是海大正在進行離岸流研究，引起民眾擔心。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市長謝國樑日前表示，他上任後將會以「到處走動」方式，隨時用行動深入城市的各個角落，瞭解市民跟城市的狀態。28日上午，無預警地帶著環保局長馬仲豪前往安樂區基金一路與麥金路口，並趕到大武崙海灘視察垃圾及汙染問題。以身體力行他的「走動式管理」。

27日有民眾發現基隆市大武崙海灘的海水變成一片紅色，謝國樑28日上午便帶著環保局長馬仲豪前往安樂區。發現基金一路與麥金路口的分隔島上常有人亂丟垃圾，謝國樑要求馬仲豪盡快研擬出解決方案，讓我們能從根本上解決基隆長久以來的垃圾問題。

接著謝國樑趕到大武崙沙灘，了解變成紅海的原因。產發處表示，現場是國立台灣海洋大學的研究生正在做研究。據了解，海大研究生是參考日本研究離岸流研究，使用「食用紅色6號添加劑」，拍攝「離岸流」形成狀態前後的海水現象，主要目標用於海洋防災研究，關心海洋。

「食用紅色6號添加劑」出現生活中，常用於食物加工品、飲料、藥物、口紅與化粧品的染色上，於海洋無害。本計畫使用食用紅色6號添加劑，已向食藥署報備，但沒有向管理機關基隆市產發處申請報備。

謝國樑得知後表示，市府已經勸導進行研究計畫的海大研究生，進行海洋研究固然很好，但仍需依法向市府提出申請。

產發處說明，依海汙法第 38 條規定民眾有申報義務，明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。